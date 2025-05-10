AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yerin 14.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 10, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Akdeniz - [240.02 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-05-10
Saat:06:31:43 TSİ
Enlem:34.63889 N
Boylam:26.62083 E
Derinlik:14.8 km
Detay:https://t.co/LxVmwHatMr@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi