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AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 06.31 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin yerin 14.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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