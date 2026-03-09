AFAD duyurdu: Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09:21'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Ölçüme göre deprem 7.5 km derinlikte meydana geldi.

Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bakan Uraloğlu'ndan depreme ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından ilk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten korusun" ifadelerini kullandı.

Denizli’nin Buldan ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) March 9, 2026

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yılmaz, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Denizli Buldan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Denizli Buldan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız; saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir.



Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 9, 2026

İçişleri Bakanı: Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durumun meydana gelmediğini, ekiplerin sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Çiftçi, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."