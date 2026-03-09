AFAD duyurdu: Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Denizli'nin Buldan ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09:21'de Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük:5.1 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-09
Saat:09:21:04 TSİ
Enlem:38.08694 N
Boylam:28.97389 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6VDnujx2JK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Ölçüme göre deprem 7.5 km derinlikte meydana geldi.
YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) https://t.co/gV2FAEeeD0
09.03.2026, 09:21:04 TSİ
Büyüklük: 5.1
Derinlik: 7.5 km#Kandilli
Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Bakan Uraloğlu'ndan depreme ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ardından ilk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını bildirdi.
Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Uraloğlu, "İlk belirlemelere göre ulaşım modlarında herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamıştır. Süreci ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten ve felaketten korusun" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "geçmiş olsun" mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yılmaz, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Denizli Buldan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
İçişleri Bakanı: Herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durumun meydana gelmediğini, ekiplerin sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Bakan Çiftçi, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."
