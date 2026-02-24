  1. Ekonomim
AFAD'dan alınan veriler doğrultusunda Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.96 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD duyurdu: Denizli'de deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.33'de yaşanan depremin derinliği ise 8.96 kilometre olarak ölçüldü.