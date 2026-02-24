AFAD duyurdu: Denizli'de deprem
AFAD'dan alınan veriler doğrultusunda Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8.96 kilometre olarak ölçüldü.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 14.33'de yaşanan depremin derinliği ise 8.96 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2026
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Sarayköy (Denizli)
Tarih:2026-02-24
Saat:14:33:00 TSİ
Enlem:37.92833 N
Boylam:28.78889 E
Derinlik:8.96 km
Detay:https://t.co/BjK0t55Sly@afadbaskanlik