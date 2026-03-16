AFAD duyurdu: Denizli'de deprem
Denizli’nin Buldan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 14,91 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Denizli’de deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD Deprem Dairesi’nin paylaştığı bilgilere göre sarsıntı, saat 09.03’te Buldan ilçesinde kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3.9 (Mw) olarak ölçülürken, yerin 14.91 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-16
Saat:09:03:47 TSİ
Enlem:38.06889 N
Boylam:28.97472 E
Derinlik:14.91 km
