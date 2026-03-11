AFAD duyurdu: Denizli'de korkutan deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde saat 07.42'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 5,24 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Buldan (Denizli)
Tarih:2026-03-11
Saat:07:42:15 TSİ
Enlem:38.08583 N
Boylam:28.98028 E
Derinlik:5.24 km
Detay:https://t.co/ZSmFEP7osC