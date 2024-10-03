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AFAD duyurdu: Diyarbakır'da sabaha karşı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Diyarbakır'da sabaha karşı deprem
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Saat 05:18 sularında meydana gelen sarsıntının derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.

Halk kısa süreli panik yaşadı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı. 

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