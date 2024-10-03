AFAD duyurdu: Diyarbakır'da sabaha karşı deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
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Saat 05:18 sularında meydana gelen sarsıntının derinliği 6 kilometre olarak kaydedildi.
Halk kısa süreli panik yaşadı. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 3, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Hani (Diyarbakır)
Tarih:2024-10-03
Saat:05:18:41 TSİ
Enlem:38.55139 N
Boylam:40.37333 E
Derinlik:6.09 km
Detay:https://t.co/Y3n4d3BNko@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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