AFAD duyurdu: Edirne-Yunanistan sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Edirne - Yunanistan sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10:16'da gerçekleşen sarsıntı, İstanbul'dan da hissedildi.

Söz konusu depremin derinliği 15.29 km olarak ölçüldü.

Batı Trakya genelinde ve komşu Rodop ile Dedeağaç bölgelerinde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.