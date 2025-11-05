  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Edirne-Yunanistan sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem!
Takip Et

AFAD duyurdu: Edirne-Yunanistan sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın paylaştığı son verilere göre, Edirne - Yunanistan sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul'dan da hissedildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Edirne-Yunanistan sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem!
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Edirne - Yunanistan sınırında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10:16'da gerçekleşen sarsıntı, İstanbul'dan da hissedildi.

Söz konusu depremin derinliği 15.29 km olarak ölçüldü.

Batı Trakya genelinde ve komşu Rodop ile Dedeağaç bölgelerinde de hissedilen 4,5 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Altında geri çekilme: Çeyrek zirveden 1.000 TL geriledi! Fiyatlar neden düşüyor?Altında geri çekilme: Çeyrek zirveden 1.000 TL geriledi! Fiyatlar neden düşüyor?Ekonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 5 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandıHat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye kayyum atandıŞirket Haberleri

 

Gündem
Bakan Yerlikaya’dan “Zafiyet yok” iddialara yanıt: Alçak bir algı çalışması
Bakan Yerlikaya’dan “Zafiyet yok” iddialara yanıt: Alçak bir algı çalışması
Müsavat Dervişoğlu'ndan "Heyet İmralı'ya gitsin" sözlerine tepki: Siz varken Apo'ya, PKK'ya gerek yok
Müsavat Dervişoğlu'ndan "Heyet İmralı'ya gitsin" sözlerine tepki: Siz varken PKK'ya gerek yok
Bülent Arınç: 11 Kasım'da Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğim
Bülent Arınç: 11 Kasım'da Kavala ve Demirtaş'ı ziyaret edeceğim
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi
Zeytinyağında büyük vurgun: 2 bin litre hileli ürün ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 bütçesi Komisyonda görüşülmeye başlandı
Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi
Özgür Özel duyurdu: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi
AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem

Deprem Haberleri

AFAD duyurdu: Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem