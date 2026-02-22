AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.
Söz konusu deprem saat 15:09'da gerçekleşti.
Sarsıntı, 7 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 22, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2026-02-22
Saat:15:09:24 TSİ
Enlem:39.74806 N
Boylam:24.28583 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/sGdC7yfJRg@afadbaskanlik
