  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi.

Söz konusu deprem saat 15:09'da gerçekleşti.

Sarsıntı, 7 km derinlikte meydana geldi.

.

AFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta depremAFAD duyurdu: Antalya Kaş'ta depremGündem
Mevduat faizinde son durum! 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel oranlarMevduat faizinde son durum! 1 milyon TL için hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel oranlarEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 22 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Kuyumcularda kartla yapılan harcamalar rekor seviyedeKuyumcularda kartla yapılan harcamalar rekor seviyedeEkonomi

 

AFAD duyurdu: Akdeniz'de sabaha karşı korkutan deprem

Deprem Haberleri

AFAD duyurdu: Akdeniz'de sabaha karşı korkutan deprem
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem