AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 07.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.34'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 26,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.