AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 07.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.34'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 26,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2026-02-10
Saat:07:34:59 TSİ
Enlem:36.03083 N
Boylam:25.88639 E
Derinlik:26.66 km
