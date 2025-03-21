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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06:47'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem
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Ege Denizi'nde saat 06:47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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