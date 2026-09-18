AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde Eğriboz Adası yakınlarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 09.42’de Ege Denizi’nde Eğriboz Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [238.91 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2026-09-18
Saat:09:42:06 TSİ
Enlem:38.96983 N
Boylam:23.36183 E
Derinlik:5.46 km
Detay:https://t.co/oOrIxhc4Q2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi