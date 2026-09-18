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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre Ege Denizi'nde Eğriboz Adası yakınlarında 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD, saat 09.42’de Ege Denizi’nde Eğriboz Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine yaklaşık 240 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.