AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 07.46’da merkez üssü Ege Denizi olan 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Zeminden 7 kilometre derilikte meydana gelen depremin en yakın kara parçası olan Muğla’nın Bodrum ilçesine 127 bin kilometre mesafede olduğu açıklandı.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmedi.

4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 5:54'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde neden deprem oluyor?

Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Denizi'nde gerçekleşen depreme ilişkin olarak "Deprem ile depremciklerin odak derinliklerinin 1 ile 5 km olması, yer sarsıntılarının yanardağ kökenli olduğunu göstermektedir." dedi.

"Santorini ile yakın adalardaki yerleşimlerin boşaltılması, deniz ulaşımı ile balıkçılığın kısıtlanması gerekir" diyen Ercan, "Mağma ilintili patlama öncesi mağma odası kökenli 250 bar dolayındaki basınç artışı 2200 C sıcaklıkla yer kabuğunu delip püskürmek istemektedir. Silikatlı bir lav püskürürse , yanardağ bombaları da fırlatabilir. Patlamayı deprem eşlik ederse M5 ile M7 dolayında üreyebilecek depremler Süpürtü dalgaları üretebilir. Bu dalgalar Ege Adaları, Mora, Girit, Pelepones, Türkiye Teke Yarımadamızın kıyı kuşağını etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür de Ege Denizi'ndeki depremlere ilişkin yaptığı açıklamada, Ege kıyılarında deprem bölgelerine yakın vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.