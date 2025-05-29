AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 24,71 kilometre olarak açıklandı.
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AFAD, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremi 3,3 derinliğini 27,8 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-29
Saat:13:02:11 TSİ
Enlem:35.80833 N
Boylam:26.02528 E
Derinlik:24.71 km
Detay:https://t.co/etODMIeKJZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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