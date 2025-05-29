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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 24,71 kilometre olarak açıklandı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
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AFAD, Ege Denizi’nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi ise depremi 3,3 derinliğini 27,8 kilometre olarak açıkladı.

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