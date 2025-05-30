AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde yeni bir deprem kaydedildiği açıklandı. AFAD'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı verilere göre, depremin büyüklüğü 3.7 (Ml) olarak ölçüldü.