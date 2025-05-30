AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında, Muğla'nın Datça ilçesine 285,2 kilometre mesafede 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde yeni bir deprem kaydedildiği açıklandı. AFAD'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı verilere göre, depremin büyüklüğü 3.7 (Ml) olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 30, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [285.20 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-05-30
Saat:15:40:14 TSİ
Enlem:35.18778 N
Boylam:24.88611 E
Derinlik:7.65 km
Detay:https://t.co/VT04kv9ddH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi