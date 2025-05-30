  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde Girit Adası açıklarında, Muğla'nın Datça ilçesine 285,2 kilometre mesafede 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde yeni bir deprem kaydedildiği açıklandı. AFAD'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı verilere göre, depremin büyüklüğü 3.7 (Ml) olarak ölçüldü.

Gündem
İçişleri Bakanlığı'ndan 19 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
İçişleri Bakanlığı'ndan 19 il için "sarı" kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Kartalkaya iddianamesi kabul edildi: İstenen cezalar belli oldu
Kartalkaya iddianamesi kabul edildi: İstenen cezalar belli oldu
Uçakta "Bomba" sohbeti panik yarattı: 3 yolcu gözaltında
Uçakta "Bomba" sohbeti panik yarattı: 3 yolcu gözaltında
Kemal Kılıçdaroğlu: Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler var
CHP'de kurultay tartışması: Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı'na yeniden aday oldu
Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı'na yeniden aday oldu
Sözcü TV'ye yönelik ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı
Sözcü TV'ye yönelik ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı