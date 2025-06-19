AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde saat 13.54’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntının derinliği 17.4 kilometre olarak kaydedildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin yerin 17.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 19, 2025
EGE DENIZI https://t.co/dRNHR4uyfO
19.06.2025, 13:54:45 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 17.4 km#Kandilli
Gündem