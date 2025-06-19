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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde saat 13.54’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntının derinliği 17.4 kilometre olarak kaydedildi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
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Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin yerin 17.4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

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