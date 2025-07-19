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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 02.22 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.99 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 

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