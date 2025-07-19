AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 02.22 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.99 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 18, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-07-19
Saat:02:22:12 TSİ
Enlem:35.33861 N
Boylam:26.25139 E
Derinlik:7.99 km
Detay:https://t.co/ktncDcyu74@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi