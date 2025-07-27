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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
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AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması yapıldı. Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.

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