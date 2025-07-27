AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
Ege Denizi’nde 3,5 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD, sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
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AFAD tarafından son dakika deprem açıklaması yapıldı. Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 27, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-07-27
Saat:08:43:48 TSİ
Enlem:36.5375 N
Boylam:25.53361 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/b79hyq7d77@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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