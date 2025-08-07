AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı, TSİ 8.51'de gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-08-07
Saat:08:51:00 TSİ
Enlem:36.75528 N
Boylam:25.78722 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/fLPblZdfvy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
