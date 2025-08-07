  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu! Ege Denizi'nde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı, TSİ 8.51'de gerçekleşti.

