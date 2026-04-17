  AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!

AFAD, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Açıklamaya göre deprem Datça'nın 255 km uzağında, Girit Adası'nda meydana geldi. Saat 15.47'de yaşanan depremin derinliği 4.62 km olarak ölçüldü.