AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde ve 35 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilerere göre Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 35 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 16, 2026
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2026-07-16
Saat:15:45:30 TSİ
Enlem:35.31972 N
Boylam:26.02583 E
Derinlik:35 km
Detay:https://t.co/zEL8hjVgk3@afadbaskanlik