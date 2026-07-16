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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde ve 35 km derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan verilerere göre  Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 35 km olarak ölçüldü.