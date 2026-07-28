AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre, saat 11.30'da kaydedilen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2026
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2026-07-28
Saat:11:30:44 TSİ
Enlem:40.19 N
Boylam:24.03467 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/33IdFl07Kr@afadbaskanlik