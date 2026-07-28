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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre, saat 11.30'da kaydedilen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.