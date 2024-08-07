AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 08:19'da Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Depremin derinliği 9.03 km olarak ölçüldü.