AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; saat 08:19'da Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Depremin derinliği 9.03 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 7, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-07
Saat:08:19:57 TSİ
Enlem:40.38333 N
Boylam:23.97417 E
Derinlik:9.03 km
Detay:https://t.co/SRg6stkOg0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gündem