AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 03.48'de korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM Büyüklük:4.4 (Mw) Yer:Ege Denizi Tarih:2026-10-04 Saat:03:48:42 TSİ Enlem:35.475 N Boylam:24.67067 E Derinlik:6.73 km Detay:https://t.co/1zE5P5KzcR @afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 4, 2026