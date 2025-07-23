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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde şiddetli deprem!

Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, depremin derinliği 11.38 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde şiddetli deprem!
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Ege Denizi’nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sosyal medya paylaşımında depremin derinliğinin 11.38 kilometre olduğunu açıkladı.

Öğle saatlerinde bir deprem daha meydana gelmişti

Saat 13.48'de Ege Denizi'nde, Rodos Adası açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü, 36.0745 kuzey enlemi ile 27.1767 doğu boylamı koordinatlarında yer almıştı.

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