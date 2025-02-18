  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu! Ege'de bir deprem daha meydana geldi
Takip Et

AFAD duyurdu! Ege'de bir deprem daha meydana geldi

AFAD, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu! Ege'de bir deprem daha meydana geldi
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.55 km olarak ölçüldü.

Kanada'da yolcu uçağı tepe taklak iniş yaptı! Uçağın kaza anı ortaya çıktıKanada'da yolcu uçağı tepe taklak iniş yaptı! Uçağın kaza anı ortaya çıktıDünya

 

TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan Devlet Bahçeli açıklamasıTBMM Başkanvekili Celal Adan'dan Devlet Bahçeli açıklamasıGündem

 

 

Gündem
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar olduğu bildirildi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar olduğu bildirildi
Ehliyete ilk kez üst yaş sınırı geliyor: Bu yaşın üstündekilere "sürücü olur" raporu verilmeyecek
Ehliyete ilk kez üst yaş sınırı geliyor!
Zonguldak'ta heyelan faciası! 2 ev tahliye edildi
Zonguldak'ta heyelan faciası! 2 ev tahliye edildi
Adile Naşit için “Mezarından çığlıklar yükseliyor” diyen Ebubekir Sıddık Kaya hakkında suç duyurusu
Adile Naşit'in ailesinden Ebubekir Sıddık Kaya hakkında suç duyurusu
TÜSİAD'dan yeni açıklama: Ekonomik kalkınmayı hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz
"Ekonomik kalkınmayı hukuk devleti ile kalıcı hale getirebiliriz"