AFAD duyurdu! Ege'de bir deprem daha meydana geldi
AFAD, Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.55 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 18, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-18
Saat:16:43:43 TSİ
Enlem:36.37528 N
Boylam:25.51278 E
Derinlik:6.55 km
Detay:https://t.co/qbnO6WAASq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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