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AFAD duyurdu: Ege'de Çanakkale açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre sabaha karşı Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında deprem oldu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ege'de Çanakkale açıklarında deprem
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AFAD, Çanakkale açıklarındaki depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı. AFAD, 04:59 meydana gelen Ayvacık merkezli sarsıntının derinliğini 14 kilometre olarak duyurdu.

Depremin ardından peş peşe iki artçı sarsıntı daha oldu.

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