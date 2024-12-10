AFAD duyurdu: Ege'de Çanakkale açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre sabaha karşı Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında deprem oldu.
AFAD, Çanakkale açıklarındaki depremin büyüklüğünü 3,5 olarak açıkladı. AFAD, 04:59 meydana gelen Ayvacık merkezli sarsıntının derinliğini 14 kilometre olarak duyurdu.
Depremin ardından peş peşe iki artçı sarsıntı daha oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 10, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2024-12-10
Saat:04:59:49 TSİ
Enlem:39.10889 N
Boylam:25.81306 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/53z2fEtQU3@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi