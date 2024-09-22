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Son dakika... AFAD duyurdu! Ege'de deprem

Son dakika... AFAD'dan alınan son dakika verilerine göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Son dakika... AFAD duyurdu! Ege'de deprem
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AFAD​'dan alınan verilere göre Ege Denizi​'nde bir deprem​ meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyuruldu.

 Depremin derinliği 8.68 km olarak açıklandı.

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