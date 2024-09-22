Son dakika... AFAD duyurdu! Ege'de deprem
Son dakika... AFAD'dan alınan son dakika verilerine göre Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD'dan alınan verilere göre Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak duyuruldu.
Depremin derinliği 8.68 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-09-22
Saat:11:47:21 TSİ
Enlem:40.15139 N
Boylam:23.99833 E
Derinlik:8.68 km
Detay:https://t.co/td7zVzUDrW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gündem