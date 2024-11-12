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AFAD duyurdu! Ege'de deprem meydana geldi

AFAD, Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde ve 6,96 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Ege'de deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 01.21 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.96 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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