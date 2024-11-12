AFAD duyurdu! Ege'de deprem meydana geldi
AFAD, Ege Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde ve 6,96 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ege Denizi'nde saat 01.21 sıralarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 6.96 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 12, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-11-12
Saat:01:21:46 TSİ
Enlem:40.15722 N
Boylam:23.00278 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/XsPd8WSm5r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi