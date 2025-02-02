AFAD duyurdu! Ege'de korkutan deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 6,64 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-02
Saat:10:22:05 TSİ
Enlem:36.67861 N
Boylam:25.3825 E
Derinlik:6.64 km
Detay:https://t.co/rdMC0RuxEc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi