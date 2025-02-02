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AFAD duyurdu! Ege'de korkutan deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Ege'de korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 6,64 km olarak ölçüldü.

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