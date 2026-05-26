AFAD duyurdu: Elazığ güne depremle uyandı
AFAD verilerine göre, Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06:45’de merkez üssü Elazığ merkez olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2026-05-26
Saat:06:45:33 TSİ
Enlem:38.49389 N
Boylam:39.17639 E
Derinlik:13.76 km
Detay:https://t.co/cNYxGbTET5@afadbaskanlik