AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem

Elazığ'da sabah saatlerinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.26'da merkez üssü Elazığ Merkez olmak üzere kaydedildi. Kandilli/AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3,6 derinliği ise 10,57 kilometre olarak ölçüldü.