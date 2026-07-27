AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da saat 10:26'da deprem meydana geldi.
Elazığ'da sabah saatlerinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.26'da merkez üssü Elazığ Merkez olmak üzere kaydedildi. Kandilli/AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3,6 derinliği ise 10,57 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 27, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Merkez (Elazığ)
Tarih:2026-07-27
Saat:10:26:22 TSİ
Enlem:38.59833 N
Boylam:39.58433 E
Derinlik:10.57 km
Detay:https://t.co/jZWunTMT0O@afadbaskanlik