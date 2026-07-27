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AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ'da saat 10:26'da deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Elazığ'da deprem
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Elazığ'da sabah saatlerinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.26'da merkez üssü Elazığ Merkez olmak üzere kaydedildi. Kandilli/AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 3,6 derinliği ise 10,57 kilometre olarak ölçüldü.

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