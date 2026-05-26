AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem
AFAD'ın verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.37'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ’da merkez üssü Kavallı- Sivrice olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.7 km olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Sivrice (Elazığ)
Tarih:2026-05-26
Saat:10:37:36 TSİ
Enlem:38.37778 N
Boylam:38.90639 E
Derinlik:11.07 km
Detay:https://t.co/bdZyzEt2lO@afadbaskanlik