AFAD duyurdu: Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:16'de Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Depremin derinliği 4.52 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem; Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt’ta da hissedildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtilirken, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre deprem 5 büyüklüğünde 3.1 km derinlikte gerçekleşti.

Ancak Kandilli Rasathanesi daha sonra paylaşımını revize ederek depremin derinliğini 6.1 km olarak güncelledi.

Erzincan Valiliği'nden açıklama

Erzincan Valiliği, depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını belirtti. Vali Hamza Aydoğdu imzalı açıklamada "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" ifadeleri yer aldı.

Deprem anında yaşanan panik ise kameralara yansıdı.