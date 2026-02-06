AFAD duyurdu: Erzincan'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 4.52 kilometre altında gerçekleşen deprem, saat 14:16'da kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14:16'de Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği 4.52 kilometre olarak ölçüldü.
Büyüklük:4.9 (Ml)
Yer:Kemah (Erzincan)
Tarih:2026-02-06
Saat:14:16:13 TSİ
Enlem:39.70694 N
Boylam:38.84639 E
Derinlik:4.52 km
Deprem; Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt’ta da hissedildi.
AFAD’dan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı belirtilirken, saha tarama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.
Erzincan ilimizin Kemah ilçesinde saat 14.16’da meydana gelen ve Tunceli, Gümüşhane, Elazığ, Bayburt illerimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 6, 2026
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Kandilli Rasathanesi'nin ölçümüne göre deprem 5 büyüklüğünde 3.1 km derinlikte gerçekleşti.
06.02.2026, 14:16:13 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 3.1 km#Kandilli
Ancak Kandilli Rasathanesi daha sonra paylaşımını revize ederek depremin derinliğini 6.1 km olarak güncelledi.
*** REVİZE ***
06.02.2026, 14:16:13 TSİ
Büyüklük: 5.0,
Derinlik: 6.1 km#Kandilli
Erzincan Valiliği'nden açıklama
Erzincan Valiliği, depremde herhangi bir can veya mal kaybı olmadığını belirtti. Vali Hamza Aydoğdu imzalı açıklamada "Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4,9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" ifadeleri yer aldı.
February 6, 2026
Deprem anında yaşanan panik ise kameralara yansıdı.