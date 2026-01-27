AFAD duyurdu: Erzincan'da deprem
AFAD'ın verilerine göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 14.40'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.64 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 27, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Refahiye (Erzincan)
Tarih:2026-01-27
Saat:14:40:18 TSİ
Enlem:39.81556 N
Boylam:38.92694 E
Derinlik:14.64 km
Detay:https://t.co/lWSHBMayCo@afadbaskanlik