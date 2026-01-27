  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Erzincan'da deprem
AFAD'ın verilerine göre, Erzincan'da saat 14.40'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

AFAD'ın verilerine göre, Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 14.40'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 14.64 kilometre olarak ölçüldü.