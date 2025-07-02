  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 16:58'de meydana gelen depremin 6.92 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü. Rasathane, depremin 5 kilometre derinlikte olduğunu tespit etti.

Bursa'da deprem hareketliliği! Prof. Dr. Süleyman Pampal uyardı: 'Bir hazırlık gibi'Bursa'da deprem hareketliliği! Prof. Dr. Süleyman Pampal uyardı: 'Bir hazırlık gibi'Gündem
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Bursa depremleri sonrası korkutan uyarı: Büyük deprem riskini artırdıProf. Dr. Osman Bektaş'tan Bursa depremleri sonrası korkutan uyarı: Büyük deprem riskini artırdıGündem
Gündem
CHP'den İzmir soruşturması tepkisi: Siyasi bir soruşturma!
CHP'den İzmir soruşturması tepkisi: Siyasi bir soruşturma!
CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı!
CHP'nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı!
Bursa'da tehlike çanları çalıyor! Kentin 84 günlük suyu kaldı
Bursa'da tehlike çanları çalıyor! Kentin 84 günlük suyu kaldı
İzmir'de orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı
İzmir'de orman yangınları sonrası hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Emine Erdoğan, Papa 14. Leo ile görüştü
Balıkesir'de 3 ilçede arazi ve orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Balıkesir'de 3 ilçede arazi ve orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor