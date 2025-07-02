AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 16:58'de meydana gelen depremin 6.92 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 2, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Köprüköy (Erzurum)
Tarih:2025-07-02
Saat:16:58:57 TSİ
Enlem:39.77528 N
Boylam:41.90611 E
Derinlik:6.92 km
Detay:https://t.co/bjcO8XxXnt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.1 olarak ölçtü. Rasathane, depremin 5 kilometre derinlikte olduğunu tespit etti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 2, 2025
TOPCU-KOPRUKOY (ERZURUM) https://t.co/HNfqy8ULBr
02.07.2025, 16:58:56 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km#Kandilli