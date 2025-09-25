  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.4. büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.4. büyüklüğünde deprem

AFAD Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4. büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.4. büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4. büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.29'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Balıkesir depremleri neden durmuyor? Prof. Dr. Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalarBalıkesir depremleri neden durmuyor? Prof. Dr. Üşümezsoy'dan dikkat çeken açıklamalarGündem
Yapay zeka, Ege Denizi’ndeki binlerce depremin nedenini ortaya çıkardıYapay zeka, Ege Denizi’ndeki binlerce depremin nedenini ortaya çıkardıDünya
Gündem
Devlet Bahçeli posterleri Diyarbakır Surları’na asıldı
Devlet Bahçeli posterleri Diyarbakır Surları’na asıldı
MSB'den "Hatay'da çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
MSB'den "Hatay'da çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
TMSF el koymuştu! Habertürk ve Show TV’ye atanan isimler belli oldu
TMSF el koymuştu! Habertürk ve Show TV’ye atanan isimler belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret davasında görevsizlik kararı verildi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakaret davasında görevsizlik kararı verildi
DEM Parti: Komisyonda Öcalan'ı dinlenmesi sürecin başarısı için belirleyici önemdedir
DEM Parti: Komisyonda Öcalan'ı dinlenmesi sürecin başarısı için belirleyici önemdedir
İddia: ABB soruşturmasında bazı sanatçılar ifadeye çağrılacak
İddia: ABB soruşturmasında bazı sanatçılar ifadeye çağrılacak