AFAD duyurdu: Erzurum'da 4.4. büyüklüğünde deprem
AFAD Erzurum'un Aşkale ilçesinde 4.4. büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 11.29'da meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 25, 2025
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Aşkale (Erzurum)
Tarih:2025-09-25
Saat:11:29:34 TSİ
Enlem:39.93194 N
Boylam:40.865 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/stU6R1Ikwh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
