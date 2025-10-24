  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Erzurum'da sabaha karşı korkutan deprem
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere saat 06:07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

