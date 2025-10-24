AFAD duyurdu: Erzurum'da sabaha karşı korkutan deprem
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Erzurum Palandöken merkezli olmak üzere saat 06:07'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9.93 kilometre olarak kaydedildi.
Deprem sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre; şu an için kent merkezi başta olmak üzere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 24, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Palandöken (Erzurum)
Tarih:2025-10-24
Saat:06:07:20 TSİ
Enlem:39.80917 N
Boylam:41.07194 E
Derinlik:9.93 km
Detay:https://t.co/4HpIMxSovb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi