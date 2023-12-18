AFAD duyurdu: Gümüşhane'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem, Trabzon ve çevre illerde de hissedildi.

Vali Alper Tanrısever, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun.”