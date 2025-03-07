AFAD duyurdu! Hatay yine sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Saat 09:45'te meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

AFAD, dün akşam saat 22.29'da Akdeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirmişti. Hatay il genelinde hissedilen deprem vatandaşları tedirgin etti. Depremde kent genelinde olumsuz durum yaşanmadı.

Valilik açıklama yapmıştı

Hatay Valiliği, "AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Samandağ / Akdeniz-Antakya Körfezi (Hatay) merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" açıklaması yaptı.