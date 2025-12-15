  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre Hatay’ın Antakya ilçesinde saat 12:20’de yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Hatay’ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 12:20’de kaydedildi.

Merkez üssü Antakya olan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Valilik açıklama yaptı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "ALO 153" ve "Beyaz Masa" aracılığıyla kendilerine ulaşmasını isteyerek, "Deprem gerçeği maalesef kendini unutturmuyor. Tüm ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

 

Şener Üşümezsoy'dan New York Times'ın "İstanbul depremi" haberine tepki: 99'dan beri onlarca makale yazıldı ve hepsi çöpe atıldıŞener Üşümezsoy'dan New York Times'ın "İstanbul depremi" haberine tepki: 99'dan beri onlarca makale yazıldı ve hepsi çöpe atıldıGündem
Naci Görür, New York Times'ın İstanbul depremi analizini değerlendirdi: Er ya da geç olacakNaci Görür, New York Times'ın İstanbul depremi analizini değerlendirdi: Er ya da geç olacakGündem
Science dergisinden İstanbul için büyük deprem uyarısı! Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli fayları saydıScience dergisinden İstanbul için büyük deprem uyarısı! Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli fayları saydıGündem
Alman araştırmacılardan İstanbul için büyük deprem uyarısıAlman araştırmacılardan İstanbul için büyük deprem uyarısıGündem