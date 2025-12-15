AFAD duyurdu: Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Hatay’ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 12:20’de kaydedildi.

Merkez üssü Antakya olan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Valilik açıklama yaptı

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "ALO 153" ve "Beyaz Masa" aracılığıyla kendilerine ulaşmasını isteyerek, "Deprem gerçeği maalesef kendini unutturmuyor. Tüm ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.