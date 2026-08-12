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AFAD duyurdu: İzmir açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyrudu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: İzmir açıklarında deprem
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Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 11.30'da gerçekleştiği ve 12,37 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Sarsıntının merkez üssünün Karaburun'a yaklaşık 16,92 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.