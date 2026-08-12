AFAD duyurdu: İzmir açıklarında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyrudu.
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 11.30'da gerçekleştiği ve 12,37 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi. Sarsıntının merkez üssünün Karaburun'a yaklaşık 16,92 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2026
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [16.92 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2026-08-12
Saat:11:30:06 TSİ
Enlem:38.79283 N
Boylam:26.564 E
Derinlik:12.37 km
Detay:https://t.co/t79vSrAdlz@afadbaskanlik