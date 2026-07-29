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AFAD duyurdu: İzmir Menderes açıklarında deprem

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde İzmir Menderes açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: İzmir Menderes açıklarında deprem
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Ege Denizi'nde, Kuşadası Körfezi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 13.01'de kaydedildi. Merkez üssünün, İzmir'in Menderes ilçesine yaklaşık 17,43 kilometre mesafedeki Kuşadası Körfezi olduğu bildirildi. Deprem yerin 9,5 kilometre derinliğinde meydana geldi