AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 13.19'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 16, 2026
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-01-16
Saat:13:19:01 TSİ
Enlem:38.15111 N
Boylam:36.65611 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/I8sdj42vmW