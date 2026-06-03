AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13:12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 13:12’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 12.46 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-06-03
Saat:13:12:07 TSİ
Enlem:37.51278 N
Boylam:37.23889 E
Derinlik:12.46 km
Detay:https://t.co/QrYhHt699L@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi