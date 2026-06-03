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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13:12'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 13:12’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 12.46 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

 

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