  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre sabaha karşı Kahramanmaraş'ta deprem oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı veriye göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi merkezli saat 05.10'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

Gündem
Türkiye'ye dönüyordu... Türk iş insanı Torlak, Miami'de tutuklandı
Türkiye'ye dönüyordu... Türk iş insanı Torlak, Miami'de tutuklandı
Mezarlıkta öldürülen Şirin’in son görüntüleri ortaya çıktı
Mezarlıkta öldürülen Şirin’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hatay'daki konteyner kentte yangın çıktı: 3 konteyner alev aldı
Hatay'daki konteyner kentte yangın çıktı: 3 konteyner alev aldı
Karayalçın: O davada böyle bir karar verilirse Mehmet Şimşek'in programı çöker
Karayalçın: O davada böyle bir karar verilirse Mehmet Şimşek'in programı çöker
Burcu Köksal: Ben DEM Partililerin olduğu mitingde olmam
Burcu Köksal: Ben DEM Partililerin olduğu mitingde olmam
Metiner, MHP lideri ile görüştü: Bahçeli'nin 2 kırmızı çizgisi var
Metiner, MHP lideri ile görüştü: Bahçeli'nin 2 kırmızı çizgisi var