AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre sabaha karşı Kahramanmaraş'ta deprem oldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı veriye göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi merkezli saat 05.10'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Ekinözü (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-05
Saat:05:10:14 TSİ
Enlem:38.01667 N
Boylam:37.04083 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/cqKRJXv6ir@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Gündem