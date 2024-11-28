AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 10.12’de meydana gelen depremin, 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.
Kahramanmara’ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin saat 10.12’de gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı 7,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 28, 2024
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-11-28
Saat:10:12:00 TSİ
Enlem:38.00111 N
Boylam:36.63 E
Derinlik:7.1 km
Detay:https://t.co/UdHOZlFEbK@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi açıklaması
Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 28, 2024
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/sgwTITUnPZ
28.11.2024, 10:11:59 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.4 km#Kandilli