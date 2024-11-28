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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 10.12’de meydana gelen depremin, 7,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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Kahramanmara’ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin saat 10.12’de gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntı 7,1 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi açıklaması

Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 5.4 km olarak ölçüldü.

 

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