AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD, saat 16:19'da Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde 10.82 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Saat 16:19'da Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 10.83 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 19, 2025
Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-12-19
Saat:16:19:08 TSİ
Enlem:38.20472 N
Boylam:36.70222 E
Derinlik:10.82 km
Detay:https://t.co/xJsP3JsNdq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi