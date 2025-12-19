  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD, saat 16:19'da Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde 10.82 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Saat 16:19'da Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 10.83 km olarak ölçüldü.