AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.06'da gerçekleşen depremin derinliği 11,42 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 9, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-08-09
Saat:15:06:54 TSİ
Enlem:37.99967 N
Boylam:36.38183 E
Derinlik:11.42 km
Detay:https://t.co/Bd9N3oklr0@afadbaskanlik