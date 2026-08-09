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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.06'da gerçekleşen depremin derinliği 11,42 kilometre olarak ölçüldü.