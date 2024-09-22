AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Kahramanmaraş Nurhak'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 14.31 km olarak ölçüldü
Saat 15.33’da meydana gelen depremin derinliği 14 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan ilk belirlemelere göre depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-09-22
Saat:15:33:00 TSİ
Enlem:38.01056 N
Boylam:37.50694 E
Derinlik:14.31 km
Detay:https://t.co/AYdNZpoCet@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi