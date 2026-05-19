AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD'tan alınan son verilere göre, Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü.
AFAD'tan alınan son verilere göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 14:41'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 4 kilometre olarak kaydedildi.
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-05-19
Saat:14:41:51 TSİ
Enlem:37.38667 N
Boylam:36.74722 E
Derinlik:4.01 km
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'taki depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü.
Derinlik: 1.9 km